Кейт Хадсон объяснила, почему не хочет выходить замуж за жениха

Голливудская актриса Кейт Хадсон объяснила, почему не хочет выходить замуж за своего жениха Дэнни Фудзикаву. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейт Хадсон стала гостьей нового выпуска программы коллеги Дрю Бэрримор. Актриса во время беседы призналась, что, несмотря на то, что ей сделали предложение пять лет назад, она не торопится связывать себя узами брака.

"Контрактные обязательства для меня являются сложной темой. Мне нравится моя свобода. Мне нравится концепция свободы, как и идея быть помолвленной всю жизнь", - заявила знаменитость.

Кейт Хадсон отметила, что ее мать Голди Хоун так и не вышла замуж за Курта Рассела, хотя их отношения длятся уже почти 42 года.

"Они так и не подписали контракт. Они помолвлены с тех пор, как мне было 7 лет", - отметила актриса.

Знаменитость также заявила, что не хочет выходить замуж, потому что организация мероприятия "будет стоить кучу денег".

Кейт Хадсон была замужем дважды. С 2000 по 2007 год она состояла в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. В 2004 году у них родился сын Райдер. Вторым мужем звезды стал фронтмен "Muse" Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем. В 2021 году Кейт Хадсон объявила о помолвке с Дэнни Фудзикава. У них есть общий ребенок - дочь Рани.