Дженнифер Лоуренс впервые была замечена после слухов о рождении второго ребенка

Голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили впервые после слухов о рождении второго ребенка.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People.

16 марта папарацци подловили Дженнифер Лоуренс во время прогулки вместе с ее супругом Куком Марони в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черной водолазке, темно-синем длинном пальто, широких брюках и кроссовках. Знаменитость завершила образ леопардовой сумкой на плечо. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кук Марони был замечен в темно-сером джемпере, черном пальто, зеленых брюках и кедах.

Накануне издание Film Updates сообщило в Instagram, что Дженнифер Лоуренс якобы тайно стала мамой во второй раз. При этом дата, пол и имя ребенка неизвестны. Актриса и ее супруг пока не комментировали сплетни.