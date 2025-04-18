Американский актер и кинопродюсер Бен Аффлек привлек внимание СМИ одной деталью во внешнем виде на новых фото. Соответствующий материал появился на сайте издания People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

52-летнего актера запечатлели на съемках фильма "Животные", которые проходили в Лос-Анджелесе, в серой футболке, темно-синих джинсах и черных ботинках. В один момент Аффлек наклонился и продемонстрировал папарацци оголенную поясницу. На размещенных кадрах видно, что на этой части тела присутствует черный рисунок.

Однако журналисты напомнили, что в 2015 году после расставания с актрисой Дженнифер Гарнер артист сделал на своей спине татуировку с изображением разноцветного феникса. "Пока неизвестно, является ли новая татуировка Аффлека маскировкой для съемок или он лично решил ее переделать", - отметили редакторы.