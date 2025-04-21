Известная 71-летняя модель раскрыла секрет моложавой внешности

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли раскрыла секрет моложавой внешности. Интервью со звездой публикует People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

71-летняя манекенщица рассказала, что в основном проводит лазерные процедуры. Кроме того, она призналась, что ранее пробовала филлеры. "Я не пытаюсь избавиться от каждой морщины. Я просто делаю лазерную шлифовку лица, потому что у меня был рак кожи, а это помогает избавиться от предраковых клеток", - объяснила знаменитость.

В беседе с журналистами Бринкли также высказала отношение к своему возрасту. "Самое прекрасное, что произошло в нашей индустрии красоты, - это расширение того, что мы считаем красивым. И это касается нас, "бывалых" девушек. Возраст - это последний рубеж", - отметила звезда.