Принц Уильям и Кейт поделились новым фото своего младшего сына

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое фото младшего сына, принца Луи.

Как передает Day.Az, кенсингтонский дворец опубликовал снимок в Instagram.

Королевская семья публично поздравила с днем рождения принца Луи, которому исполнилось 7 лет. На новом фото младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон позировал в зеленом свитере, клетчатой рубашке и синих джинсах. Мальчик сидел на бревне и улыбался фотографу Джошу Шиннеру.

"Желаем принцу Луи счастливого 7-го дня рождения!" - гласила надпись под снимком.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.