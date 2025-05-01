Spice Girls могут воссоединиться

Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться в следующем году в честь своего тридцатилетия. Об этом сообщает британский таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока ничего не подтверждено, но Джери (Холлиуэлл - участница коллектива - "Газета.Ru") и Саймон (продюсер группы - "Газета.Ru") снова на связи с огромным количеством захватывающих идей", - сообщает источник изданию.

При этом, как отмечает издание, Виктория Бекхэм, одна из самых известных участниц группы, практически наверняка не примет участие в проекте.

Последний тур Spice Girls состоялся в 2019 году, также без Виктории Бекхэм, и собрал 700 тысяч зрителей.

Встреча для обсуждения деталей юбилейного тура запланирована на этой неделе в Майами.

Группа была образована в 1994 году, их первый сингл Wannabe стал хитом №1 в 37 странах.