Азербайджанская певица купила квартиру без ремонта по цене виллы

Азербайджанская певица Няфас сделала неожиданное признание, подтвердив слухи, которые ранее ходили вокруг её имени - несмотря на известность, артистка до сих пор живёт в съёмной квартире.

Как передает Day.Az, певица рассказала, что приобрела дом, который по цене сопоставим с элитной виллой - но при этом он оказался без отделки. Уже почти год прошёл с момента покупки, а ремонт до сих пор не начался. Сама Няфас объяснила это своей ленью.

Стоимость недвижимости она раскрывать не стала, назвав её "личной тайной". Тем не менее, поклонников удивил тот факт, что известная исполнительница до сих пор не обустроила собственное жильё.