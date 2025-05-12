Звездам запретили появляться в откровенных нарядах на Каннском кинофестивале

Гостям Каннского кинофестиваля запретили появляться на нем в "голых" нарядах. Соответствующий материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в последние годы звезды стали активнее демонстрировать откровенные образы на указанном мероприятии, привлекая повышенное внимание. Организаторы кинофестиваля, стартующего 13 мая, указали, что в связи с этим вынуждены были ввести новые правила относительно дресс-кода.

"Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила", - говорится в заявлении.