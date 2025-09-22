Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов
Власти Великобритании рассматривают возможность отменить сборы при оформлении "визы талантов".
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает варианты привлечения лучших ученых, академиков и цифровых экспертов, чтобы стимулировать экономический рост Великобритании.
Издание обращает внимание на то, что власти Великобритании хотят сделать страну конкурентоспособной на фоне ужесточения иммиграционной политики в США.
Отмечается, что решение администрации президента США Дональда Трампа увеличить до $100 тыс. сборы на получение американской визы для специалистов стало дополнительным импульсом для сторонников преобразований среди британских властей.
