Американская актриса Сидни Суини впервые высказалась о скандальной рекламе джинсов бренда American Eagle.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее интервью публикует мужской журнал GQ.

Звезда популярного телесериала "Эйфория" призналась, что реакция публики ее очень удивила. "Я снялась в рекламе джинсов. Реакция, конечно, была неожиданной, но я обожаю джинсы. Я буквально каждый день в джинсах и футболке", - отметила она.

Кроме того, знаменитость высказала мнение о поддержке президента США Дональда Трампа. После выхода рекламной кампании американский лидер заявил, что она ему очень нравится. "Это было сюрреалистично", - подчеркнула собеседница издания.