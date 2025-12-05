Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл тайно вышла замуж за своего возлюбленного Рассела Томаса. Избранник артистки моложе нее на 14 лет. Пара устроила камерную церемонию в Лондоне, эксклюзивные кадры с которой опубликовало издание People,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для Кэтролл этот брак стал четвертым. Невеста для торжественного события выбрала костюм от Dior, дополнив образ шляпой, украшенной розой.

Пара шла к браку почти десять лет. Они не спешили официально регистрировать отношения. На камерной церемонии присутствовали 12 человек - самые близкие люди влюбленных.

Актриса отмечала в интервью, что у нее была активная личная жизнь и много романов. Звезда "Секса в большом городе" трижды разводилась и дважды разрывала помолвку. Знаменитость неоднократно встречалась с мужчинами, которые были моложе нее, и не скрывала это от публики. Кэтролл ни о чем не жалеет и счастлива, что в итоге встретила нужного человека. С Томасом она познакомилась в 2016 году. Детей у артистки нет.