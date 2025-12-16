Тягу звезд к парным образам объяснили

Кризисный PR-менеджер Лорен Бичинг из Лондона объяснила тягу звезд к парным образам на красных дорожках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует The New York Times.

Специалист обратила внимание на совместное появление телезвезды Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на премьере фильма "Марти Великолепный". Тогда пара предстала в костюме и платье ярко-оранжевого цвета. "Одинаковые наряды на ковровой дорожке - один из старейших модных приемов", - отметила Бичинг.

По словам эксперта, выход Дженнер и Шаламе в одинаковых нарядах был намеренным и продуманным. "Это прием 1990-х годов, но адаптированный для эпохи, когда каждое появление анализируется, обсуждается и подвергается критике в социальных сетях. Современная версия меньше о романтике и больше об управлении ожиданиями", - объяснила она.

При этом собеседница издания подчеркнула, что Дженнер и Шаламе - не первая пара, которая предпочла одинаковую одежду. Так, она упомянула церемонию вручения премии American Music Awards в 2001 году. Певица Бритни Спирс и на тот момент ее возлюбленный, поп-исполнитель Джастин Тимберлейк предстали на публике в нарядах из голубого денима.

Впоследствии данным модным приемом воспользовались Виктория и Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, а также ASAP Rocky и Рианна.