Жена Джастина Бибера сменила имидж

Жена певца Джастина Бибера Хейли сменила имидж.

Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фото в Instagram.

Хейли Бибер решила сделать стрижку мягкий боб, вдохновившись образом супермодели 90-х Кристи Тарлингтон. Модель стояла перед зеркалом с макияжем в естественном стиле с розовой помадой.

Манекенщица была одета в черный облегающий лонгслив. 