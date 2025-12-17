https://news.day.az/showbiz/1802986.html Жена Джастина Бибера сменила имидж Жена певца Джастина Бибера Хейли сменила имидж. Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фото в Instagram. Хейли Бибер решила сделать стрижку мягкий боб, вдохновившись образом супермодели 90-х Кристи Тарлингтон. Модель стояла перед зеркалом с макияжем в естественном стиле с розовой помадой.
Жена певца Джастина Бибера Хейли сменила имидж.
Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фото в Instagram.
Хейли Бибер решила сделать стрижку мягкий боб, вдохновившись образом супермодели 90-х Кристи Тарлингтон. Модель стояла перед зеркалом с макияжем в естественном стиле с розовой помадой.
Манекенщица была одета в черный облегающий лонгслив.
