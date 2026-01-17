Netflix получит эксклюзивные права на показ фильмов Sony

Netflix приобрел эксклюзивные права на показ полнометражных фильмов Sony Pictures Entertainment (SPE). Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Реализация сделки начнется позднее в этом году. Полный глобальный охват Netflix получит в начале 2029 года.

В рамках сделки Netflix лицензирует отдельные картины и сериалы из библиотеки Sony, включая фильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Анчартед: На картах не значится", "Веном: Последний танец", "Все закончится на нас" и "Кто угодно, кроме тебя".