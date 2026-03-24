Майли Сайрус в сияющем платье и парике вышла в свет образе Ханны Монтаны

Певица и актриса Майли Сайрус вышла на публику в образе, вдохновленном героиней Ханной Монтаной. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Майли Сайрус посетила премьеру юбилейного спецвыпуска сериала "Ханна Монтана", которая прошла 23 марта в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в футболке с изображением героини, сияющем серебристом макси-платье и туфлях на каблуках. Поп-исполнительница также надела браслеты, кольцо и ожерелье. Знаменитость пришла на мероприятие в парике и с макияжем с черными стрелками, блестящими тенями и блеском для губ.