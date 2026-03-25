Культовый фильм "Из 13 в 30" возвращается на экраны

Культовая история официально возвращается на экраны. Netflix запустил в работу перезапуск романтической комедии "Из 13 в 30".

Подробности перезапуска пока держатся в секрете. Известно, что Дженнифер Гарнер, сыгравшая роль Дженни в фильме 2004 года, значится исполнительным продюсером новой картины, а режиссером выступит Бретт Хейли.

Роль Дженни исполнит восходящая звезда ромкомов Эмили Бейдер ("Отпуск на двоих"), а Мэтти сыграет Логан Лерман, полюбившийся за фильмы "Хорошо быть тихоней", "Перси Джексон и похититель молний". Премьера запланирована на 2027 год.

Напомним, что фильм "Из 13 в 30" 2004 года рассказывает историю 13-летней девочки Дженни, которая очень хочет стать взрослой. Однажды ее желание сбывается, и наутро она просыпается 30-летней женщиной. В проекте снялись Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, Джуди Грир и другие.