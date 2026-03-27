Джейкоб из «Сумерек» впервые станет отцом

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, сыгравший роль Джейкоба Блэка, впервые станет отцом. Актер вместе с женой публично сообщили о скором пополнении в семье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, супруги поделились в Instagram кадрами с фотосессии, где избранница артиста не скрывала округлившийся живот, и показали поклонникам снимки УЗИ.

"Что может быть лучше двух Тейлоров Лотнеров?" - написал 34-летний артист.

Пол будущего ребенка пара пока держит в секрете.

Актер в 2022 году женился на медсестре Тейлор Доум. До свадьбы пара встречалась четыре года. В 2021 году звезда "Сумерек" сделала возлюбленной предложение, и она согласилась стать его женой. Влюбленные устроили торжество в поместье Epoch Estate Wines на окраине городка Пасо-Роблес в Западной Калифорнии. На церемонии присутствовали около 100 гостей. Доум взяла фамилию мужа и стала его полной тезкой.

Супруги несколько лет вели не публичный образ жизни, однако потом начали вместе сниматься для обложек глянца и активно вести соцсети. У актера больше 11 млн подписчиков в Instagram, а у его жены - 1,4 млн.