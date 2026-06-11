Ханде Эрчел снялась для рекламы бренда одежды Nocturne

Звезда "Постучись в мою дверь", актриса Ханде Эрчел, снялась на пляже для рекламы бренда одежды Nocturne. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ханде Эрчел позировала в серебряном платье из пайеток с разрезом на животе. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. Съемка прошла на побережье моря.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в "Постучись в мою дверь". Она также снималась в проектах "Королек - птичка певчая", "Любовь не понимает слов", "Кольцо", "Черная жемчужина", "Совершенно другой".