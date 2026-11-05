Еще один ребенок Питта и Джоли отказался от фамилии отца

Еще один из детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии отца.

Как передает Day.Az , об этом сообщило издание Entertainment Weekly со ссылкой на соответствующие судебные документы.

По данным издания, 18-летняя дочь артистов Вивьен официально сменила фамилию с "Джоли-Питт" на "Джоли". Новое имя Вивьен было утверждено 2 ноября судьей Высшего суда Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Согласно документам, возражений против смены имени не было. Вивьен впервые подала прошение о смене имени вскоре после того, как в июле ей исполнилось 18 лет, по личным причинам.

Вивьен представляется только по фамилии матери с 2024 года.

Еще одна дочь Питта и Джоли Захара стала Захарой Марли Джоли в конце сентября этого года, также исключив "Питт" из своей фамилии. Аналогичное решение приняли сын артистов Мэддокс и дочь Шайло.

Брату-близнецу Вивьен, Ноксу, еще предстоит официально сменить фамилию, сообщается, что он вычеркнул фамилию Питт из школьного аттестата.

Сейчас двойную фамилию носит только один приемный сын пары - Пакс.

В 2016 году Джоли обвинила Питта в жестоком обращении с ней и их детьми после предполагаемой стычки на борту частного самолета. Власти расследовали инцидент, но актеру не предъявили уголовных обвинений. Он последовательно отрицал обвинения в жестоком обращении.