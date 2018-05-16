В Барде поезд столкнулся с трактором, есть пострадавшие - ФОТО
16 мая 2018 12:36 144
В результате столкновения поезда с трактором в Бардинском районе пострадали 3 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано на территории поселка для вынужденных переселенцев.
Пострадавшими оказались находившиеся в тракторе жители села Назырлы Бардинского района - Багиров Забиль Вели оглу (1975 г.р.), его брат Багиров Габиль Вели оглу (1969 г.р.) и житель села Шатырлы Гулиев Фахри Тофиг оглу (1988 г.р.).
Ноги водителя трактора З.Багирова были ампутированы.
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