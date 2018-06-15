В Азербайджане изучают грязевые вулканы на наличие нефтегазовых скоплений

Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводит исследования для получения новой информации о нефтегазовых скоплениях, находящихся в глубоких слоях Земли. Об этом в пятницу сообщил Trend завотделом грязевого вулканизма Института, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев, передает Day.Az.

По словам заведующего отделом, пока нет полной информации о нефтегазовых месторождениях, связанных со скоплениями в более глубоких слоях Земли. Поэтому имеется необходимость для получения новой информации в этом направлении. "Нынешние скважины пробурены до глубины в 5-6 километров, технические возможности также не позволяли пробурить более глубокие скважины. Более того, нет информации в данной сфере. Поэтому, при извержении грязевых вулканов мы изучаем состав, возраст, глубину залегания нефтесодержащих пород, выброшенных с глубины 7-9 километров, и информируем нефтяников-геологов о нефтегазовых скоплениях", - сказал Адиль Алиев.

Ученый отметил, что исследования грязевых вулканов очень важны с точки зрения определения перспективных нефтегазовых зон.

"Извержение вулканов очень важно для проведения научных исследований, потому что во время каждого извержения мы получаем новую научную информацию. Извергающиеся вулканы позволяют установить месторасположение перспективных территорий для последующего их использования. В данном контексте грязевые вулканы - единственный объект, который предоставляет информацию о нефтегазовых месторождениях глубокого залегания. С другой стороны, среди выбросов есть и горючие сланцы. Они также представляют очень большой интерес, потому что горючие сланцы обладают способностью образовывать нефть и газ", - отметил Адиль Алиев.

В заключении заведующий отделом сказал, что в настоящее время исследования продолжаются. Ученый считает, что в результате проводимых анализов смогут получить новую информацию о нефтегазовых скоплениях.

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