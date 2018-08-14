Тяжелое ДТП в Барде, есть пострадавшие - ФОТО

В Бардинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, житель Агдамского района Логман Ахмедов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с управляемым жителем Барды Азером Халиловым автомобилем марки "Mercedes".

В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" Л.Ахмедов и его пассажир Азер Аббасов получили травмы различной степени тяжести.

Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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