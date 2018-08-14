Тяжелое ДТП в Барде, есть пострадавшие - ФОТО
14 августа 2018 17:49 200
В Бардинском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, житель Агдамского района Логман Ахмедов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с управляемым жителем Барды Азером Халиловым автомобилем марки "Mercedes".
В результате аварии водитель "ВАЗ-2107" Л.Ахмедов и его пассажир Азер Аббасов получили травмы различной степени тяжести.
Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!