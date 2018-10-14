"Мой Баку": Узнаем Ичеришехер заново - ФОТО

Никто не будет спорить, если скажем, что Баку начинаете с Ичеришехер. И не только для гостей нашей столицы, но и для нас, ее жителей.

Как сотни лет назад, когда был заложен первый камень в основание Бакинской крепости, так и сегодня мы воспринимаем Старый город как начало начал. От Ичеришехер берут начало туристические маршруты и истории многих бакинских семейств. У каждого в биографии обязательно есть момент, неразрывно связанный с древним сердцем столицы. Сегодня Баку - это растущий и тянущийся ввысь мегаполис. Но его душа заключена в этих древних крепостных стенах, каждый камень которых хранит частичку истории.

Давайте сегодня совершим прогулу по Ичеришехер и познакомимся со Старым городом заново, хотя, наверное, каждый из бакинцев знает его вдоль и поперек. Но как не стареет история, так не стареет и наш вечно молодой и удивительный Ичеришехер. Прогулки по его улочкам просто не могут надоесть.

Крепость - это, конечно же, в первую очередь крепостные стены. Оказывается, до 1886 года Баку был обнесен двумя крепостными стенами - внутренней, той, которая в настоящее время окружает Ичеришехер, и внешней. Последняя была намного ниже, и, к сожалению, была разрушена в конце 19-го века, когда в Баку начался нефтяной бум и город стал стремительно расти, выйдя за пределы крепостной стены.

Крепостные стены были построены как защитная крепость от нашествия врагов, причем первоначально зубцы на стене были сделаны для лучников. Позже, с появлением артиллерии, зубцы, которые мы привыкли видеть на крепостной стене, убрали и восстановили лишь в 1950-х годах.

Гоша Гала гапысы - Парные ворота, раньше назывались Шамахинскими. После решения о сносе внешней крепостной стены в 1886 году, ворота второго яруса, именуемые воротами Зульфугар хана, были помещены рядом с Шамахинскими. И, таким образом, появились парные крепостные ворота - Гоша Гала гапысы, как мы их называем и по сей день.

Наверняка многие образали внимание на интересную символику бакинской крепости, обозначенную над Парными воротами. Это два льва, голова быка, луна и солнце. А означают они вот что: львы - крепостные стены, голова быка - старый город, т.е. крепостные стены стерегут город днем и ночью. Кстати, эти символы можно увидеть и в настоящее время не только над Гоша Гала гапысы, - они являются официальным гербом Ичеришехер.

Сразу, как проходим в ворота, перед нами предстает дом семьи Меликовых, называемой еще жителями Ичеришехер "домом с цепями". Причина появления такого названия в том, что его крышу украшает статуя с цепями.

Прямо рядом с домом Меликовых, по левую сторону, расположен дом Абдул Манафа Алекперова. Абдул Манаф был военным навигатором, проводил на море очень много времени, и поэтому даже свой дом построил в виде палубы корабля. В крепости рассказывают, что дома с детьми он был также суров, требовал, чтобы ему отдавали честь и поднимали флаг, когда он возвращался домой с моря.

Узкая улочка между домами Меликовых и Алекперова выводит нас к небезызвестному "дому с кошками". Рассказывают, что этот дом некогда принадлежал судье, человеку очень жестокому. У того было двое детей. Однажды дети играли дома с кошкой, которая взяла, да и выпрыгнула из окна. Дети пытались ее остановить и выпали из окна вслед за кошкой. Кошка, разумеется, выжила, а дети погибли. Люди потом говорили, что Бог послал такую кару судье за его жестокость. Опять-таки, все это легенды старого города. А что там было на самом деле, кто знает...

Одной из важнейших достопримечательностей Старого города является Девичья башня. Это один из символом Баку. Переживших столетия, а по мнению некоторых ученых - тысячелетия. Это сооружение знают все, но не многие, наверное, в курсе, что до недавнего времени территория вокруг Девичьей башни, была плотно застроена жилыми домами, снос которых начался в 1960-х годах. Во время сноса под жилыми домами были обнаружены древние постройки - та самая Базарная площадь с арками, комплекс бани, каменные плиты с витиеватыми надписями. Среди полуразрушенных подземных сооружений вышла на свет и церковь св. Варфоломея. Все это, по мнению ученых, только подтвердило, что история нашего города уходит корнями в глубокую древность.

Прямо по левую сторону от Девичьей башни расположен один из красивейших домов старого Баку - дом Исабека Гаджинского. Он был построен в 1910-1912 годах в стиле немецкой готики. По тем временам здание было достаточно эпатажным и резко выделялось на фоне плоских крыш бакинских домов.

С его постройкой связана забавная легенда. Говорят, что в доме во время строительства забыли провести канализацию, причем эта досадная оплошность выяснилась во время торжественного открытия здания. Гаджинский вызвал на ковер архитектора, который во всем признался и обещал исправить ошибку в кратчайшие сроки. Однако долгое время этот дом называли "домом без канализации".

Прямо напротив Девичьей башни находится так называемый хамам Гаджи Гаиба, или Гаджи Бани (так как заказчиком был Гаджи Гаиб, а строителем - Гаджи Бани). Это монументальное сооружение построено в конце 15-го века и было обнаружено в результате археологических раскопок в 1964 году.

Если пойдем прямо вдоль улицы Асефа Зейналлы и дойдем до крепостных стен, то наткнемся на еще один хамам, так называемую "сладкую баню" Гасым-бека. Сладкой она была названа местными жителями потому, что там к чаю подавали сладости. Интересный факт - построивший баню Гасым-бек строил купола по числу своих жен.

Но самой известной баней Старого города является баня "Мешади Ибада", расположенная в "квартале банщиков". Дело в том, что в этом хамаме снимались эпизоды легендарного фильма "О олмасын, бу олсун". А на самом деле баня имя Ага Микаила, построившего ее в 18-ом веке. Кстати, эта баня действует по сей день.

Рассказывать о Старом городе и не поговорить о знаменитом Дворце Ширваншахов? Это невозможно.

Дворец Ширваншахов был построен в период с 13-го по 16-й века. Постройка дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в славившийся гаванью Баку. Дворец образует комплекс, куда входят жилое здание Ширваншахов, второе жилое здание (для прислуги), Диванхане, усыпальница Ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, мечеть Кей Губад, врата Мурада, баня и мавзолей придворного ученого Сейида Яхья Бакуви.

С 1964 года дворцовый ансамбль Ширваншахов является музеем-заповедником и охраняется государством. После недавней реконструкции, это уже не просто памятник истории, а уникальный в своем роде музейный комплекс, в экспозиции которого использованы интерактивные приемы и новейшие технологии.

Ичеришехер хоть и остается древним сердцем Баку, но он при этом является центром современного, активно развивающегося города, где идет бурная жизнь. В сегодняшнем Ичеришехер много выставочных салонов, где постоянно проходят вернисажи, презентации и встречи. Тут располагаются иностранные дипмиссии, представительства международных организаций. На площади перед Гоша Гала по праздникам устраиваются концерты и народные гуляния. На территории Старого города сегодня действует множество отелей, и ни один из них не пустует, пользуясь бешеной популярностью у зарубежных туристов, которых на узких улочках Ичеришехер можно встретить всегда. Для туристов создана необходимая инфраструктура, обеспечивающая им возможность и познакомиться со Старым городом, и воспользоваться услугами профессиональных гидов, и прокатиться по крепости на прогулочных автомобилях, наесться до отвала и запастись сувенирами. И все это, не выходя за пределы крепостных стен. Кстати говоря, в ресторанах и сувенирных лавках тут недостатка нет.

Ичеришехер хоть и мал по площади, но охватить его в одном репортаже никак невозможно. Так что, до следующих встреч, дорогие читатели.

Лала Мамедова

Фото: Ирина Гасанова и Day.Az