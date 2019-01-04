Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший - ФОТО

4 января 2019 11:36

В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на части автомобильной дороги Евлах-Бахрамтепе, проходящей по территории села Мирзахан.

В результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ один из водителей скончался на месте происшествия. Водитель другого автомобиля получил тяжелые травмы. Пострадавший был размещен в Бардинской центральной районной больнице.

По факту ведется расследование.

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