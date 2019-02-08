Пожилой должник из Финляндии скрывался от Интерпола в Гусарском районе Азербайджана

8 февраля 2019 14:02

Человек, объявленный Финляндией в международный розыск, задержан в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 66-летний гражданин Российской Федерации Павел Багиров, объявленный Финляндией в розыск по линии Интерпола за уклонение от налогов, задержан в Гусарском районе Азербайджана.

По факту в Гусарском районном отделе полиции ведется расследование.

Ожидается экстрадиция Павла Багирова в Финляндию.

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