Пожилой должник из Финляндии скрывался от Интерпола в Гусарском районе Азербайджана

Человек, объявленный Финляндией в международный розыск, задержан в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 66-летний гражданин Российской Федерации Павел Багиров, объявленный Финляндией в розыск по линии Интерпола за уклонение от налогов, задержан в Гусарском районе Азербайджана.

По факту в Гусарском районном отделе полиции ведется расследование.

Ожидается экстрадиция Павла Багирова в Финляндию.