Пожилой должник из Финляндии скрывался от Интерпола в Гусарском районе Азербайджана
8 февраля 2019 14:02 518
Человек, объявленный Финляндией в международный розыск, задержан в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 66-летний гражданин Российской Федерации Павел Багиров, объявленный Финляндией в розыск по линии Интерпола за уклонение от налогов, задержан в Гусарском районе Азербайджана.
По факту в Гусарском районном отделе полиции ведется расследование.
Ожидается экстрадиция Павла Багирова в Финляндию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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