В Азербайджане будет еще одно извержение вулкана?

Предполагается, что в течение этого года возможно извержение вулкана Боздаг-Гобу близ села Гобу Абшеронского района.

Об этом, как передает Day.Az, в заявлении Report сказал руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

Он отметил, что с момента последнего извержения вулкана Боздаг-Гобу проходит 20 лет: "Данный вулкан извергается в очень редких случаях. Я предполагаю, что в этом году в Азербайджане будет отмечено несколько случаев извержения вулканов. Так как, обычно, вулканы становятся более активными после сильных подземных толчков".

Отметим, что первое извержение вулкана Боздаг-Гобу произошло в 1827 году, а последнее - в 1999 году. В 1974 году высота вулканического пламени достигла около 400 метров, а температура - свыше 1 000 градусов Цельсия. В то же время произошел выброс вулканической грязи в объеме 300 тыс. кубометров.