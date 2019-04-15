В Баку задержан житель столицы С. Сулейманов, который подозревается в краже сейфа с драгоценностями и деньгами.

Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции №36 Управления полиции Хатаинского района оперативных мероприятий был задержан житель города Баку, ранее судимый С. Сулейманов, который подозревается в краже сейфа из квартиры. Об этом передает Day.Az.

В сейфе хранились 400 манатов и драгоценности общей стоимостью 10200 манатов.

По факту ведется расследование.