В Баку вынесли из квартиры сейф с крупной суммой
15 апреля 2019 13:04 47
В Баку задержан житель столицы С. Сулейманов, который подозревается в краже сейфа с драгоценностями и деньгами.
Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции №36 Управления полиции Хатаинского района оперативных мероприятий был задержан житель города Баку, ранее судимый С. Сулейманов, который подозревается в краже сейфа из квартиры. Об этом передает Day.Az.
В сейфе хранились 400 манатов и драгоценности общей стоимостью 10200 манатов.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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