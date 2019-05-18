В Баку пришла настоящая весна и почти добралось лето. И сегодня мы окунемся в весеннюю романтику нашей столицы - прогуляемся по расположенному в Ичеришехер парку имени азербайджанского поэта-сатирика Мирзы Алекпера Сабира и приглашаем на прогулку наших читателей.

С южной стороны парк окаймлен крепостной стеной Ичеришехер, с северной - улицей Истиглалият, с восточной можно видеть здание Конституционного суда, с западной - президиум Академии наук Азербайджана. Последнее здание имеет историческое название Исмаиллия и является одним из шедевров архитектуры столицы.

Несмотря на относительно небольшую площадь, в парке Сабира можно приятно провести время, отдохнуть от городской суеты, хотя в нескольких метрах проходит оживленная магистраль.

Интересно, что эта территория когда-то находилась в промежутке между внешней и внутренней крепостными стенами Баку. Как можно узнать из истории, столетия назад здесь, возле ворот Гоша Гала, шли кровопролитные бои, и территория, где ныне расположен парк Сабира, сыграла определенную роль в истории Азербайджана. Когда Баку стал выходить за пределы крепости, этот процесс тоже начался отсюда...

Переходя шумную улицу с интенсивным движением, оказываемся словно на каком-то островке с многочисленными деревьями и кустарниками, уютными аллейками. Вдоль аллей - уютные скамейки, а фон, который создает крепостная стена, придает этому месту особое очарование.

Делаем небольшой круг и, петляя по тропинкам и лесенкам, вдыхая аромат деревьев и свежеполитых зеленых газонов, подходим к памятнику, окруженному со всех сторон фонариками. Сидя на высоком пьедестале, писатель смотрит куда-то вдаль, будто подыскивая подходящую рифму для своего очередного стихотворения. Выполненный в бронзе, черном граните и мраморе памятник имеет высоту 9 метров. Раньше на месте этого монумента существовал другой памятник Сабиру, выполненный во весь рост и установленный в 1922 году. В 50-е годы участок сквера значительно расширился, и новая структура озеленения, а также открывшийся на крепостную стену вид усилили архитектурно-художественную привлекательность всего пространства. В связи с этим возникла необходимость в создании нового памятника поэту, который и был установлен в 1958 году в центре планировочной композиции парка. Скульпторами нового памятника были Джалал Карягды, архитекторами - Г. Ализаде и Э. Исмайлов. Как рассказывают старожилы, после замены памятника в народе распространилась шутка, что Сабира "посадили"...

Идем дальше. В парке много зелени, приятно отвлекающей взгляд от перегруженной автомобилями магистрали. Весна уже входит в свои права, слышен щебет неугомонных птиц, а любопытные анютины глазки как бусинки виднеются среди зеленой травы. Здесь можно полюбоваться окружающей архитектурой или отдохнуть, наблюдая за прохожими и устроившись на скамьях, вокруг которых царит бескрайний простор с зелеными, свежими газонами, цветочными клумбами и высокими деревьями.

Помимо местных жителей, в парке можно часто видеть "стайки" иностранных туристов, отдыхающих после экскурсий по Старому городу или просто забредших сюда во время прогулок по центру Баку.

Завсегдатаи парка - пенсионеры-жители прилегающих домов, прогуливающиеся с внуками, или сидящие на скамейке с шахматами или нардами. Обычно много и детей, любящих поскакать по многочисленным лесенкам парка. А уж от желающих пофотографироваться на фоне крепостных стен всегда нет отбоя. Каждый уголок парка является прекрасным фоном для красивого фото, чем и стараются воспользоваться горожане и туристы. Эта же особенность определяет и романтичность парка.

С первого взгляда покоряет атмосфера этого места. Тенистые аллеи, обилие зелени, цветники, удобные скамейки, дорожки, оригинальный фонтан в виде мраморной чаши, напоминающий распускающийся бутон. Фонтан пока находится "в спячке", но осталось ждать недолго. Через каждые две-три скамейки нас встречают фонари. При этом, если у входа парка они выполнены в несколько помпезном стиле, то внутри сменяются уже более простыми и ажурными светильниками. А дополняет оригинальную иллюминацию осветительная система на газоне, придающая особую неповторимость парку в ночное время суток. Отличительной особенностью парка является то, что он огражден от аллей ажурными перилами с цветочными горшками, а елочки и другие деревья окаймлены низкими подстриженными кустиками. В целом, оформление зеленой зоны парка очень интересно.

Напоследок хочется добавить, что каждый бакинский парк несет в себе какую-то изюминку, какую-то неповторимость, и все они в единстве формируют характер нашего неповторимого Баку.

Тамилла Мамедова