https://news.day.az/society/1122181.html Страшный пожар в Шамкире, отравились малолетние дети
Страшный пожар в Шамкире, отравились малолетние дети
В Шамкире произошел пожар в одноэтажном доме, в котором находились двое малолетних детей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
В результате пожара на площади 140 кв. метров сгорели горючие конструкции.
Пожарным удалось вынести из дома двух отравившихся дымом детей.
Ближайшие строения были защищены от огня, пожар был потушен.
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