В Шамкире произошел пожар в одноэтажном доме, в котором находились двое малолетних детей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

В результате пожара на площади 140 кв. метров сгорели горючие конструкции.

Пожарным удалось вынести из дома двух отравившихся дымом детей.

Ближайшие строения были защищены от огня, пожар был потушен.