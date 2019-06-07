https://news.day.az/society/1126964.html В Барде взорвался грузовик, есть пострадавшие - ФОТО
В Барде взорвался грузовик, есть пострадавшие - ФОТО
В Бардинском районе в результате столкновения двух грузовиков произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован в селе Алпоут.
Два грузовых автомобиля ГАЗель столкнулись, в результате чего топливный бак одного из них взорвался.
Три человека получили различные травмы. Пострадавших доставили в Бардинскую районную центральную больницу. Среди раненых есть ребенок.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре