В Бардинском районе в результате столкновения двух грузовиков произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован в селе Алпоут.

Два грузовых автомобиля ГАЗель столкнулись, в результате чего топливный бак одного из них взорвался.

Три человека получили различные травмы. Пострадавших доставили в Бардинскую районную центральную больницу. Среди раненых есть ребенок.

По факту ведется расследование.

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