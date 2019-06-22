https://news.day.az/society/1131479.html В Гяндже ограбили известный магазин
В Гяндже ограбили известный магазин
Из магазина "Kontakt Home" украдено 15 тысяч манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, администратор расположенного в Гяндже магазина сообщил в полицию о краже из кассы 15 тыс.манатов.
По подозрению в совершении кражи задержан Исмаилов Эшгин.
Ведется расследование.
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