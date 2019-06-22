Из магазина "Kontakt Home" украдено 15 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, администратор расположенного в Гяндже магазина сообщил в полицию о краже из кассы 15 тыс.манатов.

По подозрению в совершении кражи задержан Исмаилов Эшгин.

Ведется расследование.

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