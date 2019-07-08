Включение исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в список Всемирного культурного наследия UNESCO - международный триумф Азербайджана, итог последовательной работы в этой организации и особого внимания высшего руководства страны к этому вопросу. Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend художественный руководитель Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.

"В Азербайджане государство всегда уделяло особое внимание культуре и искусству, сохранению и пропаганде национального наследия. Это долгожданное событие, мы ждали этого и активно готовились. В Шеки было реализовано множество проектов с участием знаменитостей, в этот город приезжали высокие иностранные гости. И то, что это совпало с проведением юбилейного десятого Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", значительные средства на который выделил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, является очень радостным и знаменательным событием. Когда мы узнали об этом, находились в Шеки, все звонили другу другу и восторженно поздравляли. И, конечно, это большая радость для всех шекинцев, в том числе, главы Исполнительной власти Шеки Эльхана Усубова, которые сделали очень много для родного города. Шеки - жемчужина Азербайджана, богатая историческими и архитектурными памятниками. Дворец шекинских ханов, Шекинская ханская мечеть, Крепость XVIII веков, Верхний и Нижний караван-сарай, христианская церковь XII века в селении Киш - самые известные из них. На фоне этого культурно-исторического великолепия, в рамках фестиваля "Шелковый путь" с 2010 года, мы организуем концертные программы с участием именитых отечественных и зарубежных коллективов. Все это бесспорно способствует пропаганде нашей истории и уникальной архитектуры во всем мире. Особенно хотелось бы отметить, что это решение было принято на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, что свидетельствует о высокой международной оценке и признании заслуг Азербайджана в вопросе сохранения объектов всемирного наследия. Это мероприятие прошло на очень высоком уровне, и в этом бесспорная заслуга министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева. Все вместе мы добились этой достойной победы!", - отметила Фирангиз Ализаде.

По словам председателя Союза композиторов Азербайджана, настоящий успех - это естественное продолжение проводимой на протяжении многих лет государственной политики Азербайджана по защите объектов всемирного наследия как в нашей стране, так и за ее пределами.

"На протяжении многих лет Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во всем мире осуществляет огромную работу по развитию и пропаганде нашей древней и современной культуры, искусства и национального наследия. Реализовано множество значимых проектов, выпущены музыкальные диски, различные альбомы, книги и издания на очень высоком полиграфическом уровне, которые вызывают большой интерес среди мировой общественности и прославляют Азербайджан. Все наши успехи во всех областях достигаются под руководством Президента Ильхама Алиева, который имеет большой авторитет на международной арене. Я уверена, что число объектов культурного наследия UNESCO в Азербайджане будет продолжать увеличиваться, благодаря последовательной работе государства. В Азербайджане есть еще множество культурных объектов, ждущих своего признания. Мы сегодня должны привлекать особое внимание ЮНЕСКО и мировой общественности, чтобы предпринимать еще более серьезные шаги в отношении исторических памятников и образцов культурного наследия в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабахе, где они варварски уничтожаются. Это очень важный вопрос, который должен быть безотлагательно решен!", - добавила Фирангиз Ализаде.

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