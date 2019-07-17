Представители Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана провели в Шамкирском районе меры по обеспечению пищевой безопасности населения, пресечению продажи непригодных для использования пищевых продуктов, наносящих серьезный вред здоровью граждан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время осмотра приусадебного участка жителя села Сабиркенд было обнаружено и изъято 210 килограмм говядины. Животное было разделано через некоторое время после того, как скончалось.

Взятые с мяса пробы были переданы на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.

Ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!