В Барде произошел сильный пожар в одном из торговых центров, расположенном на улице Узеира Гаджибекова, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, сгорели воспламеняющиеся конструкции объектов различного назначения (мебельные магазины и т.д.) на площади 590 квадратных метров.

Пожарным удалось защитить от огня оставшуюся часть торгового центра, общая площадь которого составляет 2000 квадратных метров, и расположенную вблизи школу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на предпринимателей, их убытки от пожара на территории, именуемой "старым рынком", составили 500 тысяч манатов. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

По факту ведется расследование.

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