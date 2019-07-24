https://news.day.az/society/1141041.html Жителей Барды атакуют змеи - ФОТО
Жителей Барды атакуют змеи - ФОТО
В Бардинском районе Азербайджана двух женщин укусили змеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пострадавшие доставлены в районную центральную больницу.
Как сообщили в больнице, первый случай зарегистрирован в селе Эйриндже. Отмечается, что змея укусила Аскерову Сюдабу Гюдрет гызы в правую ногу.
Другой случай зарегистрирован на территории села Ленберен. Змея укусила Байрамову Гюльнар Вели гызы 1983 года рождения в левую ногу во время работ на посевной площади.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре