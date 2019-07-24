В Бардинском районе Азербайджана двух женщин укусили змеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пострадавшие доставлены в районную центральную больницу.

Как сообщили в больнице, первый случай зарегистрирован в селе Эйриндже. Отмечается, что змея укусила Аскерову Сюдабу Гюдрет гызы в правую ногу.

Другой случай зарегистрирован на территории села Ленберен. Змея укусила Байрамову Гюльнар Вели гызы 1983 года рождения в левую ногу во время работ на посевной площади.

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