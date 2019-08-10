На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в мебельном цехе в 18-м микрорайоне Сумгайыта, передает в субботу Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.

На место происшествия немедленно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

Тушение пожара продолжается.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!