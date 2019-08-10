https://news.day.az/society/1146298.html Сильный пожар в Сумгайыте
Сильный пожар в Сумгайыте
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в мебельном цехе в 18-м микрорайоне Сумгайыта, передает в субботу Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.
На место происшествия немедленно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.
Тушение пожара продолжается.
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