Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 8 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся, по уважительной причине не принявших участие в выпускных экзаменах, проведенных в этом году. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены будут организованы в Баку и Гяндже.

В них ожидается участие 668 учащихся в рамках I этапа выпускного экзамена для IX классов и 443 - в рамках II этапа выпускного экзамена для IX классов, а также 120 учащихся XI классов.

У здания, где будет проходить экзамен, необходимо быть в то время, которое указано в пропускном листе. Участники, пришедшие после 10:45, в здание, где пройдет экзамен, допущены не будут. Экзамен начнется в 11:00. При себе необходимо иметь пропускной лист на экзамен, оригинал документа, подтверждающего личность. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними учащиеся на экзамен допускаться не будут.

Пропускной экзаменационный лист учащиеся могут распечатывать уже, начиная со 2 сентября.

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