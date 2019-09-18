В связи с отравлением Агентство пищевой безопасности приступило к проверке в закусочной-донерной "Bir-iki dönər" в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Как говорится в сообщении, пробы, взятые с продуктов питания, которые использовались в точке общепита, отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности: "В соответствии с результатами проверки будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства".

Отметим, что в соцсетях была распространена информация об отравлении двух человек в вышеназванной донерной.

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