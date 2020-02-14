В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Фахраддина Аббасова. Он обвиняется в государственной измене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в своем выступлении прокурор потребовал лишить Фахраддина Аббасова свободы на 17 лет.

Решением суда Фахраддин Аббасов приговорен к 16 годам лишения свободы.