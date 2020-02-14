https://news.day.az/society/1203105.html Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам
Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Фахраддина Аббасова. Он обвиняется в государственной измене.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в своем выступлении прокурор потребовал лишить Фахраддина Аббасова свободы на 17 лет.
Решением суда Фахраддин Аббасов приговорен к 16 годам лишения свободы.
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