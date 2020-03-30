https://news.day.az/society/1217953.html В Азербайджане запретили проводить религиозные обряды - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане запретили проводить религиозные обряды - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане запретили проводить религиозные обряды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.
Согласно решению, запрещены религиозные ритуалы и церемонии кроме похорон. В том числе запрещена организация поминальных мероприятий в палатках, залах и других пространствах.
Отмечается, что ограничения будут в силе с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля.
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