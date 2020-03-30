В Азербайджане запретили проводить религиозные обряды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению, запрещены религиозные ритуалы и церемонии кроме похорон. В том числе запрещена организация поминальных мероприятий в палатках, залах и других пространствах.

Отмечается, что ограничения будут в силе с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля.