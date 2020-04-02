Посмотрите на трагедию в Италии - вот, что происходит, когда не соблюдают карантин

Это неправда, что дети коронавирусной инфекцией не заражаются. Заражаются, но переносят по-другому.

Об этом в беседе с Day.Az сказал известный врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов.

По словам инфекциониста, дети респираторные вирусные инфекции, конечно, подхватывают, как и взрослые. Но в течении болезни имеются определенные отличия. Во-первых, дети легко переносят ОРВИ. Во-вторых, помимо катаральных явлений, к симптомам у них часто присоединяются проблемы желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся в виде тошноты, диареи и так далее. Эти явления продолжаются 3-5, максимум 7 дней, после чего ребенок выздоравливает.

"Почему дети легко переносят CОVID-19? Точного ответа на этот вопрос у специалистов пока нет. Известны три случая смерти детей от нынешней инфекции. Два из них произошли в Китае, один - в Европе. Но, насколько мне известно, у всех троих до заражения коронавирусом нового типа имелись серьезные заболевания, и смерть наступила на фоне именно этих проблем. Принято считать, что у детей более сильный иммунитет. Но это не так. Как раз наоборот, у детей до 4 лет иммунная система слабая, дифференциации иммунитета не происходит. Так что объяснить этот феномен с научной точки зрения трудно", - сказал Самир Мамедов.

Вместе с тем, врач подчеркнул, что хотя CОVID-19 для детей особо не опасен, сами дети в эпидемиологическом отношении представляют очень большую угрозу для взрослых. Заболевание у них проходит не так, как у взрослых, и те воспринимают болезнь как обыкновенное ОРВИ и не стараются защитить себя. В данном случае дети являются разносчиками инфекции, и потому карантинные меры касаются их особо.

"Карантинные меры обязательны, изоляция нужна с целью недопущения распространения вируса. В Италии 23 процента пожилого населения, и посмотрите, какая там сложилась трагическая ситуация. Азербайджан - страна с молодым населением, но пожилых людей у нас тоже немало, и если меры не предпринимать, нам тоже мало не покажется. Меры, предпринятые нашим государством, были достаточно своевременными. В отличие от стран Европы, где опоздали на месяц-полтора. Например, в Италии, Испании", - ответил кандидат медицинских наук.

Врач-инфекционист добавил, что, вместе с тем, не стоит думать, что в результате карантина вирус исчезнет. Циркуляция его все равно будет в какой-то степени продолжаться. Да, летом будет жарко и много солнца, но придут осень и зима, и до конца этого года люди все же будут еще болеть, пусть и не в эпидемическом масштабе.

"Вирус будет циркулировать. Это обычное поведение вирусных инфекций. Остановит его только вакцина, над которой сейчас работают передовые научные умы человечества", - сказал Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева