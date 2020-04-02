Покинуть дом без разрешения можно в двух случаях

Граждане могут покинуть свои дома без использования SMS-разрешений в двух случаях.

Об этом заявил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде во время программы "Hədəf" на азербайджанском телевидении (AzTV), передает Day.Az.

По его словам, граждане не обязаны получать SMS-разрешения, чтобы покинуть свои дома, если есть ситуация, которая непосредственно угрожает их жизни и здоровью:

"В этом случае они могут немедленно покинуть место проживания. Также разрешение не требуется при вызове в суд или правоохранительные органы", - подчеркнул Велизаде.

Замминистра отметил, что сети мобильных операторов смогут полностью принимать и передавать входящие SMS:

"В настоящее время система предусматривает прием SMS от граждан и их прямую передачу на портал электронного правительства. Следует отметить, что каждый гражданин должен обращаться один раз в день. Повторные попытки будут предотвращаться. В настоящее время пользователями мобильной связи в нашей стране являются 9 300 000 граждан", - сказал он.

Велизаде подчеркнул, что на транспортную деятельность применяются определенные ограничения:

"24 марта движение между районами и городами было приостановлено. Это было важно с точки зрения предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В то же время наблюдается снижение внутригородского трафика. В некоторых наших регионах спад не на том желаемом уровне. Статистика показывает, что в эти дни в Шеки наблюдается активность на внутрирайонном маршруте. Наши граждане должны быть более осторожными. Ранее пассажиропоток страны составлял 2 миллиона. В настоящее время эти цифры значительно упали. Мы советуем нашим гражданам не пользоваться общественным транспортом без необходимости", - заключил Эльмир Велизаде.