Случаи заражения коронавирусом были выявлены и среди полицейских

"Среди полицейских также были выявлены случаи заражения коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что среди полицейских в Бакинском метрополитене случаев заражения не выявлено: "Однако в метро риск заражения более высокий. Здесь важно носить маску и соблюдать социальную дистанцию".