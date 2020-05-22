https://news.day.az/society/1237762.html Случаи заражения коронавирусом были выявлены и среди полицейских - TƏBİB
Случаи заражения коронавирусом были выявлены и среди полицейских - TƏBİB
"Среди полицейских также были выявлены случаи заражения коронавирусом".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что среди полицейских в Бакинском метрополитене случаев заражения не выявлено: "Однако в метро риск заражения более высокий. Здесь важно носить маску и соблюдать социальную дистанцию".
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