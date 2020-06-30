https://news.day.az/society/1249180.html Полиция метро задержала 23 находившихся в розыске человека
Полиция метро задержала 23 находившихся в розыске человека
В Баку задержаны 23 находившихся в розыске человека.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в метрополитене, задержаны 23 человека, которые разыскивались органами внутренних дел республики за долги.
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