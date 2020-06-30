Полиция метро задержала 23 находившихся в розыске человека

В Баку задержаны 23 находившихся в розыске человека.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в метрополитене, задержаны 23 человека, которые разыскивались органами внутренних дел республики за долги.