Больные COVID-19 могут обращаться в полицию, чтобы получить медпомощь

Претензии больных COVID-19, выявленных в общественных местах, - не что иное, как попытка оправдать свои действия.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ МВД Азербайджана майор Эльшад Гаджиев в программе "Деловое утро" на телеканале ARB 24.

Он сказал, что для удовлетворения необходимых потребностей инфицированных в медикаментах, продуктах питания и т.д. существуют социальные службы.

"Существуют соответствующие социальные службы для удовлетворения повседневных потребностей людей, зараженных коронавирусом, особенно одиноких. Если пациенты с коронавирусом не смогут связаться с участковыми врачами, они могут обратиться к полицейскому, несущему службу на территории. Полиция обеспечит направление участкового врача по соответствующему адресу. Эта работа ведется настолько слаженно, что кому-либо появляться в общественных местах с необоснованными претензиями нет причин. Приводимые доводы по этому поводу - не что иное, как попытка оправдать свои действия", - заявил Э.Гаджиев.