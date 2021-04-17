В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджан.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:53 по бакинскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от Физулинского района, очаг подземных толчков залегал на глубине шести километров.