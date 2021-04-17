https://news.day.az/society/1334784.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Азербайджан.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:53 по бакинскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от Физулинского района, очаг подземных толчков залегал на глубине шести километров.
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