Азербайджан против пандемии: ускоренная вакцинация означает смягчение карантина?

Азербайджан является одной из ведущих стран по мобилизации ресурсов против пандемии COVID-19. На борьбу с коронавирусом мобилизован весь потенциал государства. В то же время мутации COVID-19 стали серьезной проблемой для многих государств мира. Поэтому усилия по борьбе с глобальным злом нельзя ослаблять.

Об этом Day.Az сказал член комитета по здравоохранению парламента Азербайджана Ильхам Мамедов.

Как подчеркнул парламентарий, с марта 2020 года правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги для победы над пандемией.

"Был представлен широкий социально-экономический пакет для снижения воздействия коронавируса на экономику страны. Государство оказывает поддержку частному сектору для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности. Данные меры можно расценить как серьезную поддержку гражданского общества, наряду с охраной здоровья граждан и их социально-экономическим положением", - сообщил наш собеседник.

Депутат также коснулся темы процесса вакцинации населения Азербайджана.

"С января по сегодняшний день использовано более 1,7 миллиона вакцин. Более миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины. С 10 мая в Азербайджане началась вакцинация от коронавируса лиц старше 18 лет. Поэтому вскоре мы станем свидетелями ускорения процесса вакцинации. Надеюсь к концу года нам удастся привить более 5 млн.человек, чтобы сформировался так называемый коллективный иммунитет", - заявил наш собеседник.

При этом, продолжил он, в мире существует несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами.

"Тридцать развитых стран приобрели 53% всех мировых запасов вакцин. Неравное распределение вакцин в мире ведет к "самопоражению" в экономическом и эпидемиологическом плане. Одних усилий на национальном уровне недостаточно, чтобы положить конец пандемии в мире. Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, будет продолжать бороться за справедливое распределение вакцин по всему миру и за доступность вакцин для всех стран без исключения", - заключил Ильхам Мамедов.

Абдул Керимханов