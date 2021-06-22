https://news.day.az/society/1354869.html Названо условие для организаторов свадеб в Азербайджане
Названо условие для организаторов свадеб в Азербайджане
В Азербайджане с первого июля разрешается проведение свадеб, помолвок и дней рождений.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим внесены изменения в решение Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
В связи с соблюдением требований особого карантинного режима при организации и проведении праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем места проведения торжества должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности по форме, предусмотренной в приложении к настоящему постановлению, и внесено владельцем места проведения торжества в портал icaze.e-gov.az.
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