Названо условие для организаторов свадеб в Азербайджане

В Азербайджане с первого июля разрешается проведение свадеб, помолвок и дней рождений.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим внесены изменения в решение Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

В связи с соблюдением требований особого карантинного режима при организации и проведении праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем места проведения торжества должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности по форме, предусмотренной в приложении к настоящему постановлению, и внесено владельцем места проведения торжества в портал icaze.e-gov.az.