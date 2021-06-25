В Баку горит многоэтажное здание - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:31
В результате пожара в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку есть пострадавшие.
Как сообщает АПА, при пожаре пострадали 4 человека, в том числе двое детей.
00:20
В многоэтажном жилом здании по адресу улица Исмаил бея Гутгашенли, 29 в Ясамальском районе города Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информация о пожаре поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что пожар произошел в квартире на 10-м этаже здания. На месте происшествия работают пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре