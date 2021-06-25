В Баку горит многоэтажное здание

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В результате пожара в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку есть пострадавшие.

Как сообщает АПА, при пожаре пострадали 4 человека, в том числе двое детей.

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В многоэтажном жилом здании по адресу улица Исмаил бея Гутгашенли, 29 в Ясамальском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информация о пожаре поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что пожар произошел в квартире на 10-м этаже здания. На месте происшествия работают пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.