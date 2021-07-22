Продлен запрет на работу общественного транспорта по выходным

До 30 августа в выходные дни общественный транспорт, в том числе и метро, работать не будет.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров о дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

Согласно решению, общественный транспорт не будет работать в нижеуказанные дни:

с 00:00 31 июля до 06:00 2 августа

с 00:00 7 августа до 06:00 9 августа

с 00:00 14 августа до 06:00 16 августа

с 00:00 21 августа до 06:00 23 августа

с 00:00 28 августа до 06:00 30 августа.